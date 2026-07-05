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Знаменитый Citroen 2CV вернется в совершенно новом облике

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Появились первые подробности о возрождении культового Citroen 2CV, которое может состояться уже в 2028 году

Знаменитый Citroen 2CV вернется в совершенно новом облике
Рендер: Autoweek

Citroen готовится вернуть к жизни одну из самых знаменитых моделей в своей истории. По данным европейских СМИ, компания уже работает над современным преемником легендарного 2CV, а независимые дизайнеры представили свое видение того, как может выглядеть серийная версия автомобиля. Предполагается, что новинка дебютирует в 2028 году и станет доступным электрическим городским автомобилем.

Оригинальный Citroen 2CV дебютировал в 1948 году и выпускался более 40 лет – вплоть до 1990 года. За это время было произведено свыше 5 миллионов автомобилей. Благодаря простоте конструкции, экономичности и необычному дизайну модель стала одним из главных символов французского автопрома и приобрела культовый статус во всем мире.

Новая волна слухов о возрождении 2CV появилась после того, как в мае представители Stellantis подтвердили планы по созданию линейки доступных электрических автомобилей нового класса M1e. Практически сразу после этого дизайнеры начали публиковать собственные варианты внешности будущей модели.

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Одним из самых реалистичных считается проект, подготовленный художниками голландского издания AutoWeek. По их мнению, новый Citroen 2CV сохранит узнаваемые черты классической модели, но получит современную светодиодную оптику, более обтекаемый кузов и стилистику, напоминающую успешные проекты Renault 5 и Renault 4 нового поколения.

Знаменитый Citroen 2CV вернется в совершенно новом облике
Рендер: Autoweek

По предварительной информации, длина автомобиля составит около 3,6 метра, что позволит ему занять нишу между современными моделями сегментов A и B.

Ожидается, что новый 2CV станет одной из первых моделей, созданных под новую европейскую категорию автомобилей M1e. Она предусматривает компактные электромобили с ограниченной мощностью и максимальной скоростью, которые смогут претендовать на государственные льготы. Благодаря этому стоимость новинки может составить около 15 тысяч евро.

По предварительным данным, электромобиль получит двигатель мощностью около 70 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке превысит 200 километров. При этом основную ставку Citroen намерен сделать не на динамику, а на доступность, практичность и оригинальный ретро-дизайн.

Официально проект пока не подтвержден, однако ожидается, что первые подробности о будущем Citroen 2CV могут появиться уже на ближайшем Парижском автосалоне, который пройдет этой осенью.

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