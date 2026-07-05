Знаменитый Citroen 2CV вернется в совершенно новом облике

Рендер: Autoweek

Citroen готовится вернуть к жизни одну из самых знаменитых моделей в своей истории. По данным европейских СМИ, компания уже работает над современным преемником легендарного 2CV, а независимые дизайнеры представили свое видение того, как может выглядеть серийная версия автомобиля. Предполагается, что новинка дебютирует в 2028 году и станет доступным электрическим городским автомобилем.

Оригинальный Citroen 2CV дебютировал в 1948 году и выпускался более 40 лет – вплоть до 1990 года. За это время было произведено свыше 5 миллионов автомобилей. Благодаря простоте конструкции, экономичности и необычному дизайну модель стала одним из главных символов французского автопрома и приобрела культовый статус во всем мире.

Новая волна слухов о возрождении 2CV появилась после того, как в мае представители Stellantis подтвердили планы по созданию линейки доступных электрических автомобилей нового класса M1e. Практически сразу после этого дизайнеры начали публиковать собственные варианты внешности будущей модели.

Одним из самых реалистичных считается проект, подготовленный художниками голландского издания AutoWeek. По их мнению, новый Citroen 2CV сохранит узнаваемые черты классической модели, но получит современную светодиодную оптику, более обтекаемый кузов и стилистику, напоминающую успешные проекты Renault 5 и Renault 4 нового поколения.

Рендер: Autoweek

По предварительной информации, длина автомобиля составит около 3,6 метра, что позволит ему занять нишу между современными моделями сегментов A и B.

Ожидается, что новый 2CV станет одной из первых моделей, созданных под новую европейскую категорию автомобилей M1e. Она предусматривает компактные электромобили с ограниченной мощностью и максимальной скоростью, которые смогут претендовать на государственные льготы. Благодаря этому стоимость новинки может составить около 15 тысяч евро.

По предварительным данным, электромобиль получит двигатель мощностью около 70 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке превысит 200 километров. При этом основную ставку Citroen намерен сделать не на динамику, а на доступность, практичность и оригинальный ретро-дизайн.

Официально проект пока не подтвержден, однако ожидается, что первые подробности о будущем Citroen 2CV могут появиться уже на ближайшем Парижском автосалоне, который пройдет этой осенью.