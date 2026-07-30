Легендарный Citroen 2CV может вернуться: появились новые подробности о доступном электромобиле

Рендер: AutoWeek

О возрождении культового Citroen 2CV говорят уже не первый год, однако теперь у проекта появились новые подробности. После заявлений руководства Stellantis интерес к будущему электромобилю заметно вырос, а дизайнеры продолжают представлять собственные версии того, как может выглядеть современное переосмысление легендарной модели. Одну из наиболее реалистичных визуализаций недавно подготовило голландское издание AutoWeek.

Citroen 2CV дебютировал в 1948 году и стал одним из самых узнаваемых автомобилей французской марки. Простая конструкция, экономичность и доступная цена сделали его настоящим народным автомобилем, а производство модели продолжалось более сорока лет. Сегодня 2CV считается одной из самых культовых моделей Citroen.

Тизер: Stellantis

После появления официального тизера будущей модели дизайнеры по всему миру начали публиковать собственные варианты внешности нового Citroen 2CV. Одним из последних стал проект, подготовленный голландским изданием AutoWeek, который демонстрирует возможный облик будущей новинки.

По имеющимся сведениям, возвращение модели стало возможным благодаря появлению новой европейской категории автомобилей M1e. В нее войдут компактные электромобили, занимающие промежуточное положение между сегментами A и B. Такие машины получат ограниченные мощность и максимальную скорость, а также смогут рассчитывать на различные государственные льготы, позволяющие удерживать стоимость на доступном уровне.

Рендер: AutoWeek

Ожидается, что цена нового Citroen 2CV составит около 15 тысяч евро (примерно 1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). Ранее Stellantis также объявил о планах наладить выпуск трех новых электромобилей на предприятии в Помильяно-д’Арко, одним из которых, как утверждается, станет будущий 2CV.

Предполагается, что новинка сохранит узнаваемые черты исторической модели, но получит современную интерпретацию дизайна. Такой подход уже использовали при создании новых Renault 5 и Renault 4. Длина автомобиля может составить около 3,6 метра.

Официальной информации о салоне пока нет. Вместе с тем ожидается, что интерьер окажется более современным и будет ориентирован прежде всего на молодую аудиторию.

Технические характеристики будущего электромобиля также пока не раскрываются. По слухам, новый Citroen 2CV может получить электромотор мощностью около 70 лошадиных сил, а запас хода составит не менее 200 километров.

Больше подробностей о проекте может появиться на ближайшем Парижском автосалоне, который пройдет в октябре этого года. Пока же компания официально не раскрывала ни окончательный дизайн, ни технические характеристики будущего электромобиля.