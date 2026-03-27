Citroen возрождает легендарного «гадкого утенка»: первые изображения и подробности

Текст: Алиса Шашкова
Зарубежные СМИ утверждают, что Citroen выпустит современный 2CV

la citroen 2cv pronta debutto segnatevi data calendario v3 868018 1

Оригинальный Citroen 2CV был представлен в конце 40-х. Машина пробыла на конвейере французской марки вплоть до 1990 года и за этот длительный период разошлась тиражом почти в 4 миллиона экземпляров. Ходят слухи, что готовится возрождение этой легендарной модели. 

Более того, до ее премьеры ждать осталось совсем недолго, поскольку дебют машины намечен уже на Парижском автосалоне 2026 года, который пройдет с 12 по 18 октября.

Разумеется, пока речь идет исключительно о концепт-каре. Товарный автомобиль, если и появится, то не раньше 2027 года. А пока журнал «AutoExpress» предположил, как будет выглядеть такая 5-дверка в серийном обличии. 

На получившихся рендерных изображениях новый 2CV сохраняет стиль оригинальной модели вплоть до мелочей. Даже капот обладает аналогичными выштамповками, а фары остаются такими же круглыми, как у предшественника, прозванного за свой странный внешний вид «гадким утенком».

Ранее в зарубежной прессе говорилось о том, что Citroen хочет навязать новым поколением 2CV конкуренцию Renault 5. Что фактически гарантирует, что эта модель в случае запуска будет электрической. 

В качестве платформы для нее выступит «тележка» Smart Car, которая ранее применялась в таких моделях как Citroen C3 и Fiat Grande Panda. У своих родственников автомобиль может перенять в том числе технические характеристики (мощность и запас хода), но конкретные цифры пока не приводятся. 

Единственное, что сейчас известно практически наверняка, так это то, что длина нового 2CV составит примерно 3,8-метра, а стартовая цена машины будет равна ориентировочно 16 тысячам евро (около 1,5-миллиона рублей).

Читайте также:

Последние новости:

Незаконная парковка в Китае обернулась скандалом: Mercedes эвакуировали «на вилах»

Новая Honda S2000 возвращается спустя 19 лет: пока виртуально

Hyundai Creta собирается удивлять в новом поколении как никогда раньше

BMW X7 следующего поколения показался на первых концепт-артах

В Таиланде показали «нетрадиционный» пикап Toyota Hilux Champ

Новый кей-вэн Mitsubishi приобрел ретро-стиль и эксклюзивное оснащение

Вопрос экзамена в ГАИ, на котором ошибается очень много будущих водителей

Честный 5-дверный внедорожник Suzuki получил улучшенную подвеску от Apio

Минивэны-братья Toyota готовятся к скорому рестайлингу

Следующее поколение Hyundai Sonata (DN9) вернет назад 80-е

Показан исполинский внедорожник, у которого только одна шина стоит как новая Toyota Corolla

Главный автомобиль-бестселлер Японии в новейшей истории приехал в Россию

Toyota GR86 следующего поколения появится в 2028 году: «злой» дизайн и неоппозитный двигатель

Следующий Kia Sportage будет угрожать доминированию Toyota RAV4

Загрузить больше

