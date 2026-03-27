Citroen возрождает легендарного «гадкого утенка»: первые изображения и подробности

Оригинальный Citroen 2CV был представлен в конце 40-х. Машина пробыла на конвейере французской марки вплоть до 1990 года и за этот длительный период разошлась тиражом почти в 4 миллиона экземпляров. Ходят слухи, что готовится возрождение этой легендарной модели.

Более того, до ее премьеры ждать осталось совсем недолго, поскольку дебют машины намечен уже на Парижском автосалоне 2026 года, который пройдет с 12 по 18 октября.

Разумеется, пока речь идет исключительно о концепт-каре. Товарный автомобиль, если и появится, то не раньше 2027 года. А пока журнал «AutoExpress» предположил, как будет выглядеть такая 5-дверка в серийном обличии.

На получившихся рендерных изображениях новый 2CV сохраняет стиль оригинальной модели вплоть до мелочей. Даже капот обладает аналогичными выштамповками, а фары остаются такими же круглыми, как у предшественника, прозванного за свой странный внешний вид «гадким утенком».

Ранее в зарубежной прессе говорилось о том, что Citroen хочет навязать новым поколением 2CV конкуренцию Renault 5. Что фактически гарантирует, что эта модель в случае запуска будет электрической.

В качестве платформы для нее выступит «тележка» Smart Car, которая ранее применялась в таких моделях как Citroen C3 и Fiat Grande Panda. У своих родственников автомобиль может перенять в том числе технические характеристики (мощность и запас хода), но конкретные цифры пока не приводятся.

Единственное, что сейчас известно практически наверняка, так это то, что длина нового 2CV составит примерно 3,8-метра, а стартовая цена машины будет равна ориентировочно 16 тысячам евро (около 1,5-миллиона рублей).