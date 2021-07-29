Новый доступный кроссовер Volkswagen Taigo представлен официально

Концерн Volkswagen AG продолжает расширение линейки своих компактных кроссоверов. На этот раз пришло время дебюта «паркетника» Taigo, который немцы собираются продавать на европейском рынке. Там новинка появится до конца этого года.

Впрочем, полностью новым «Тайго» назвать можно лишь условно. Анонс модели состоялся еще в марте и тогда выяснилось, что автомобиль представляет собой практически полноценную копию латиноамериканского кроссовера VW Nivus. Разница между «паркетниками» заключается лишь в декоре экстерьера. В остальном же Taigo и Nivus это идентичные автомобили.

В основе обеих моделей лежит платформа MQB-A0, на которой было построено новое поколение Polo. Длина автомобилей составляет 4266 мм, а размер их колесной базы равен 2566 мм.

Интерьер в Taigo также перебрался с его латиноамериканского собрата. Исключением стал лишь блок климат-контроля, который у «Тайго» оказался сенсорным. Кроссовер получил 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также виртуальную «приборку» диагональю 10,25 дюйма, доступную в качестве опции.

Линейка двигателей «Фольксваген Тайго» будет включать в себя 1- и 1,5-литровые бензиновые моторы TSI мощностью 95 или 110, а также 150 лошадиных сил соответственно. В базовой комплектации можно рассчитывать только на «механику», но за доплату можно выбрать и 7-диапазонную роботизированную трансмиссию.

Ждать появления Volkswagen Taigo в России не стоит. На нашем рынке совсем недавно появился чуть более крупный кроссовер Taos, за который сейчас просят от 1 миллиона 626 тысяч 900 рублей.