Взгляните на пикап, построенный на базе Toyota Land Cruiser 300

В июле Toyota представила новую генерацию рамного внедорожника Land Cruiser. Независимые дизайнеры из «Joker Cars» решили пофантазировать на тему того, как могла выглядеть эта модель, если бы ее выпускали в кузове пикап.

«Тойота» обладает большим опытом в производстве пикапов, первый из которых появился еще в 1930-х годах. На сегодняшний день компания имеет в своем арсенале три модели в таком кузове: среднеразмерные Hilux и Tacoma, а также большую Tundra. Вся эта тройка вскоре должна пережить плановое обновление, в ходе которого они переедут на платформу TNGA-F (та же архитектура, что и Land Cruiser 300).

Как видно на опубликованном рендере, если бы в «Тойоте» решились на выпуск пикапа на базе LC300, то автомобиль сохранил бы дизайн оригинального внедорожника до первой дверной стойки. Остальная часть кузова выполнена по традиционным лекалам с грузовым отсеком и компактным боковым стеклом для пассажиров второго ряда.

Взглянув на автомобиль со стороны и оценив его объективно можно отметить, что машина выглядит непропорционально и нелепо с обрубленной задней частью. Благо в Toyota не собираются превращать свой легендарный рамный внедорожник в пикап, ведь в ее копилке ждет своей очереди новое поколение «рамника» Tundra. Премьера модели запланирована на конец августа 2021 года.