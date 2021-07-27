Редкую Honda NSX-R продадут на аукционе за 30 млн рублей

Британская компания Torque GT выставила на аукцион редкий экземпляр первого поколения Honda NSX-R. За автомобиль планируется выручить не менее 408 тысяч долларов или 30 миллионов рублей по текущему курсу.

Пробег машины равен 59 тысячам 927 километрам. Столь высокая цена данного лота обусловлена его редким исполнением и отличным состоянием.

Обновленная версия NSX-R (NA2) вышла в продажу в 2002 году и была представлена исключительно на японском рынке. Главным преимуществом этой модификации от других NSX стал сниженный вес, добиться которого удалось за счет использования композитных материалов. Из карбона были изготовлены капот, крышка багажника и антикрыло автомобиля. С учетом этих и других оптимизаций инженерам «Хонды» удалось снизить массу машины на 100 кг – до 1270 кг.

Приводит в движение выставленный на торги NSX-R 3,2-литровый «атмосферник» V6, которым комплектовали обычный NSX, но за счет его балансировки двигатель стал острее откликаться на педаль газа и прибавил в производительности. Впрочем, по документам его отдача осталась на прежнем уровне (299 л.с.). Связку мотору составляет 6-ступенчатая «механика».

С 2002 по 2005 год было выпущено всего 140 экземпляров обновленных HSX-R.

Торги пройдут в конце этой недели.