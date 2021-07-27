Китайский аналог Aurus Senat показали на первых снимках

В России только недавно появился собственный люксовый автомобильный бренд, который занимается выпуском представительских автомобилей. Между тем в Китае похожая компания работает еще с 2009 года и носит название Hongqi. Бренд известен в том числе и тем, что разрабатывает лимузины для местных чиновников. Накануне одну из новых моделей Hongqi подловили на общественных дорогах.

Как видно на шпионских фотографиях, на снимках оказался запечатлен растянутый лимузин, который, по неофициальной информации, проходит под заводским наименованием N701. Несмотря на плотный камуфляж можно заметить, что машина полностью лишена ретростиля, который был присущ большинству моделей Hongqi L-серии.

В основе прежних люксовых седанов китайской марки лежала рама внедорожника Toyota Land Cruiser 200, а в качестве двигателя предлагался безальтернативный 6-литровый «атмосферник» V12, выдающий 408 лошадиных сил. Ассистировал ему 6-скоростной «автомат». Новое поколение машин бренда (так называемая N-серия), по слухам, будут иметь несущий кузов, а под их капотом расположится 4-литровый «наддувный» V8, агрегатированный 8-диапазонным «автоматом».

Премьера лимузинов Hongqi N-серии запланирована на 2022 год.