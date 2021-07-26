Новый минивэн Hyundai Custo показали на первых фото

Hyundai в рамках подготовки к запуску в продажу нового минивэна Custo опубликовала серию официальных фотографий новинки, а также рассекретила ее технические характеристики.

Судя по снимкам, передняя часть автомобиля будет выполнена в стиле свежего поколения кроссовера Tucson. Корейский минивэн получит схожую со среднеразмерным «паркетником» головную оптику, а также близкую по дизайну радиаторную решетку.

Как будет выглядеть салон новинки пока не показали, но ранее в Сети появились его шпионские фотографии. Как видно на них, интерьер «Кусто» будет включать в себя оригинальную переднюю панель, цифровую «приборку», рулевое колесо, как у седана Elantra, большой сенсорный дисплей «мультимедии» и кнопки селектора трансмиссии вместо традиционного рычага.

Длина Hyundai Custo составит 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер колесной базы будет равен 3055 мм.

В качестве двигателя для нового минивэна «Хендэ» выступит полуторалитровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил, ассистировать которому предстоит «роботу». Дополнительно для модели предложат версию с 2-литровым «наддувным» мотором на 240 л.с., агрегатированным 8-скоростным «автоматом». Привод во всех версиях будет только передним.

В продажу Hyundai Custo должен поступить до конца 2021 года.