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Новый минивэн Hyundai Custo показали на первых фото

От: Алексей Шмидт
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Hyundai в рамках подготовки к запуску в продажу нового минивэна Custo опубликовала серию официальных фотографий новинки, а также рассекретила ее технические характеристики.

Судя по снимкам, передняя часть автомобиля будет выполнена в стиле свежего поколения кроссовера Tucson. Корейский минивэн получит схожую со среднеразмерным «паркетником» головную оптику, а также близкую по дизайну радиаторную решетку.

Как будет выглядеть салон новинки пока не показали, но ранее в Сети появились его шпионские фотографии. Как видно на них, интерьер «Кусто» будет включать в себя оригинальную переднюю панель, цифровую «приборку», рулевое колесо, как у седана Elantra, большой сенсорный дисплей «мультимедии» и кнопки селектора трансмиссии вместо традиционного рычага. 

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Длина Hyundai Custo составит 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер колесной базы будет равен 3055 мм. 

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В качестве двигателя для нового минивэна «Хендэ» выступит полуторалитровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил, ассистировать которому предстоит «роботу». Дополнительно для модели предложат версию с 2-литровым «наддувным» мотором на 240 л.с., агрегатированным 8-скоростным «автоматом». Привод во всех версиях будет только передним.

В продажу Hyundai Custo должен поступить до конца 2021 года. 

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