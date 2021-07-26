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Обновленный Kia Soul выехал на первые тестовые испытания

От: Алексей Шмидт
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Kia приступила к тестовым испытаниям обновленной версии компактного кроссовера Soul. Автомобиль был замечен фотошпионами на дорогах Южной Кореи. 

Кузов прототипа, как это и бывает в случае еще не представленных машин, был скрыт плотным слоем камуфляжа, но несмотря на маскировку некоторые изменения, которые получит новый «Соул», определить все же можно. Так, например, видно, что автомобиль обзаведется модернизированными бамперами и радиаторной решеткой, а также оптикой с новой «начинкой». 

В салоне ожидается появление более современной мультимедийной системы с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным дисплеем, а также цифровой комбинации приборов. 

Об агрегатной стороне рестайлингового «Киа Соул» пока информации нет. По слухам, моторная линейка модели будет расширена появлением нового 1,6-литрового «наддувного» бензинового двигателя семейства Smartstream, оборудованного системой изменения фаз газораспределения. 

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Напомним, актуальный Kia Soul, продающийся сейчас в России, предлагают с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 123 и 150 л.с. Первому ассистирует «механика» или 6-диапазонный «автомат», а второму исключительно автоматическая трансмиссия. У модели имеется также спорт-версия, оснащенная 1,6-литровой «турбочетверкой» с отдачей в 200 «сил» и 7-диапазонным «роботом».

Цены на автомобиль начинаются от 1 миллиона 289 тысяч 900 рублей. За самый дорогой вариант кроссовера просят 1 миллион 869 тысяч 900 рублей. 

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