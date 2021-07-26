 В России сертифицировали новый Kia Cerato

Компания Kia получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный седан Cerato, позволяющий начать его продажи на российском рынке. Соответствующий документ был размещен в базе Росстандарта.

Согласно информации, заключенной в ОТТС, реформенная корейская «четырехдверка» будет предлагаться на нашем рынке с прежними 1,6 и 2-литровыми атмосферными бензиновыми двигателями мощностью 128 (155 Нм) и 150 лошадиных сил (192 Нм), работающими в связке с «механикой» или «автоматом». Для «старшего» двигателя предложат только АКПП. Оба мотора способны «переваривать» топливо стандарта АИ-92.

Габариты рестайлингового «Киа Церато» оказались следующими: длина составляет 4640 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1450 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм.

Седан станет первой моделью Kia в России, который получит новый фирменный логотип бренда и заводской комплекс телематики Kia Connect.

Судя по патентным изображениям, автомобиль переживет незначительные перемены в дизайне экстерьера. Для него также заявлен расширенный список опций комфорта и безопасности.

Обновленный седан выйдет на российский рынок в сентябре 2021 года. Производство будет налажено на заводе «Автотор» в Калининграде.

Информацией о комплектациях и ценах нового Kia Cerato для российского рынка автопроизводитель обещает поделиться позднее.