Актер Том Хэнкс продает уникальный Toyota Land Cruiser

Американский актер, продюсер и режиссер Том Хэнкс выставит на аукцион Bonhams собственный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40. За автомобиль планируется выручить как минимум 75 тысяч долларов или 5 миллионов 550 тысяч рублей по текущему курсу.

Уникальность этого автомобиля, сошедшего с конвейера еще в 1980 году, заключается в том, что машина была доработана с учетом пожеланий ее владельца. «Ленд Крузер» Хэнкса вместо стокового 6-цилиндрового двигателя Toyota оснастили современным 4,3-литровым мотором V6 L35 производства General Motors. Штатная трансмиссия внедорожника также была заменена на 5-ступенчатую МКПП GM.

Несмотря на такие серьезные технические изменения американский сертификационный орган зарегистрировал автомобиль, что позволяет легально передвигаться на нем по общественным дорогам во всех штатах, включая Калифорнию.

Из других доработок, которые пережил автомобиль голливудского актера, можно выделить установку на него гидроусилителя рулевого управления, усилителя тормозов, внедорожных покрышек фирмы Toyo, а также ковшеобразных кресел фирмы Porsche в салоне и кондиционера.

Пробег машины равен 84 тысячам 580 километрам и подтверждается сервисными книжками.

С «молотка» LC FJ40 Тома Хэнкса должен уйти в первый день торгов – 13 августа. Ориентировочная цена от 75 до 125 тысяч долларов или 5 миллионов 500 – 9 миллионов 255 тысяч рублей.