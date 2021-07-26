ДомойАвтоновости сегодняАктер Том Хэнкс продает уникальный Toyota Land Cruiser

Актер Том Хэнкс продает уникальный Toyota Land Cruiser

От: Алексей Шмидт
3791e6573cf51ebca9b7bd19b9a863b146b06257

Американский актер, продюсер и режиссер Том Хэнкс выставит на аукцион Bonhams собственный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40. За автомобиль планируется выручить как минимум 75 тысяч долларов или 5 миллионов 550 тысяч рублей по текущему курсу.

Уникальность этого автомобиля, сошедшего с конвейера еще в 1980 году, заключается в том, что машина была доработана с учетом пожеланий ее владельца. «Ленд Крузер» Хэнкса вместо стокового 6-цилиндрового двигателя Toyota оснастили современным 4,3-литровым мотором V6 L35 производства General Motors. Штатная трансмиссия внедорожника также была заменена на 5-ступенчатую МКПП GM.

bc841f28ee8f54a50b9a984b486c9db5d7965e90

Несмотря на такие серьезные технические изменения американский сертификационный орган зарегистрировал автомобиль, что позволяет легально передвигаться на нем по общественным дорогам во всех штатах, включая Калифорнию. 

Из других доработок, которые пережил автомобиль голливудского актера, можно выделить установку на него гидроусилителя рулевого управления, усилителя тормозов, внедорожных покрышек фирмы Toyo, а также ковшеобразных кресел фирмы Porsche в салоне и кондиционера. 

2d3d1fe3defb94fc3e771308580fac181ade1d18

Пробег машины равен 84 тысячам 580 километрам и подтверждается сервисными книжками. 

С «молотка» LC FJ40 Тома Хэнкса должен уйти в первый день торгов – 13 августа. Ориентировочная цена от 75 до 125 тысяч долларов или 5 миллионов 500 – 9 миллионов 255 тысяч рублей. 

Предыдущая статьяНовую версию седана Geely Preface показали на первых фотографиях
Следующая статья В России сертифицировали новый Kia Cerato

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Новый минивэн Hyundai Custo показали на первых фото

Hyundai в рамках подготовки к запуску в продажу нового минивэна Custo опубликовала серию официальных фотографий новинки, а также рассекретила ее технические характеристики. Судя по снимкам,...

Новая Hyundai Creta вышла в продажу по завышенным ценам

Обновленный Kia Soul выехал на первые тестовые испытания

Новый кроссовер Chevrolet Equinox вышел на рынок Казахстана

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. Лучшим оказался Казахстан

 В России сертифицировали новый Kia Cerato

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+