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Новую версию седана Geely Preface показали на первых фотографиях

От: Михаил Романченко
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Компания Geely готовит к выходу новую версию седана Preface. Накануне в Сети появились ее первые фотографии.

На китайском рынке четырехдверка Preface с прошлого года носит название Xingrui. Тогда же ей удалось удостоиться звания «Автомобиль года» в «Поднебесной». В июне седан получил версию Space Time Edition, а теперь готовится к появлению еще одной модификации, название которой пока держится в секрете.

Как видно на шпионских фото, внешне самым главным отличием нового исполнения Preface от обычных седанов станет ярко-красный оттенок кузова. Кроме того, внутри колесных дисков просматриваются тормозные суппорты, выкрашенные в тот же цвет.

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Изменения в корме свелись к новому расположению патрубков выхлопа, которые были разделены на четыре и разнесены по два на каждую из сторон заднего бампера. 

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Салон новой спецверсии Preface, которая, судя по всему, будет ориентирована на молодежную аудиторию, и вовсе не отличается от обычной 4-дверки.

Что касается технического оснащения, то оно для новой вариации седана Geely, спроектированного на платформе CMA от Volvo, пока не раскрывается.

Скорее всего автомобиль получит тот же 2-литровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил и 300 Нм, что и обычное исполнение. В качестве трансмиссии в таком случае выступит безальтернативный 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. 

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