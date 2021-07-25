Финны оказались впечатлены ростом продаж Lada

Компания «АвтоВАЗ» заметно прибавила в объемах продаж новых автомобилей Lada. Только за первые полгода 2021 года прирост этого показателя на мировом рынке составил 41,1%, а в России и вовсе 51%. Финское издание Ilta-Sanomat опубликовало на эту тему статью, отметив рекорды, поставленные «Ладой» в этом году.

В свое время автомобили Lada продавали и на финском рынке, но современный рынок сбыта российских моделей сосредоточен на России и странах бывшего СССР. Несмотря на то, что «Лады» официально в Финляндии больше не продаются, читатели Ilta-Sanomat планируют приехать в Россию за новой Lada, когда в Европе полностью прекратится производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Когда в Европе перестанут выпускать автомобили с ДВС, мы поедем в Россию за новой Lada. Россия точно не прекратит производство машин с такими двигателями», – заявил в комментарии к статье один из местных читателей газеты.

Между тем четыре из десяти самых продаваемых автомобилей на российском рынке приходятся как раз на бренд Lada. Бесспорным бестселлером в стране остается семейство Lada Granta, а на втором месте располагается Lada Vesta.

За первое полугодие объем продаж «Гранты» составил 72 тысячи 287 сделок, а на долю «Весты» пришлось 57 тысяч 30 реализованных машин.