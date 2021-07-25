Новый кроссвэн Kia KY: известны новые подробности

Kia продолжает работы над новым кроссвэном, который сейчас проходит под заводским наименованием KY. Сегодня по этому проекту появились свежие подробности.

Автомобиль несколько раз был замечен в ходе тестовых испытаний на дорогах общего пользования, но оценить его дизайн оказалось непросто ввиду плотного камуфляжа, в который был облачен его кузов. Тем не менее, через проглядывающиеся очертания деталей уже сейчас можно предположить, что автомобиль получит фирменную решетку радиатора, выполненную в стиле «нос тигра», и новомодную двухъярусную головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями, установленными на уровень ниже основного блока.

В основу модели должна лечь платформа недавно вышедшего в продажу 7-местного кроссовера Hyundai Alcazar (удлиненная Creta). Автомобиль предложат в нескольких конфигурациях салона, а сам кроссвэн расположат в иерархии на ступень ниже Carnival. Арсенал модели практически наверняка будет включать в себя мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающую интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также климат-и круиз-контроли, цифровую комбинацию приборов, панорамный люк в крыше и беспроводную зарядку для смартфонов.

В качестве двигателей для новинки, как выяснил Daily-Motor.Ru, предложат 2-литровый бензиновый мотор, дебютировавший на новой Elantra и Alcazar. Его максимальная мощность равна 159 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 192 Нм.

Для фанатов двигателей, работающих на «тяжелом топливе», будет иметься вариант с полуторалитровым «дизелем», выдающим 115 л.с. и 250 Нм. Список трансмиссий в таком случае будет включать в себя 6-ступенчатая МКП или «автомат» с аналогичным количеством скоростей.

В продажу новый кроссвэн Kia должен поступить в начале 2022 года.