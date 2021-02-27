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В Сети показали 8-колесный вездеход «Русак-3994»

От: Алексей Шмидт
Вездеход «Русак-3994». Фото: открытые источники

Премьера 8-колесного вездехода «Русак-3994» состоялась еще в 2019 году. Первоначально машина продавалась исключительно в пассажирской версии, но теперь стала доступна и ее грузовая модификация.

Производством вездеходов «Русак» занимается предприятие в городе Богородск (Нижегородская область). Автомобили предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях, например арктических, поскольку способны стойко сопротивляться условиям экстремально низких температур и полному отсутствию дорог.  

«Русак-3994» построен на 8-колесном полноприводном шасси. Приводит в движение вездезод тот же силовой агрегат, которым комплектуется «Газель Next» – 2,8-литровый турбодизель на 150 лошадиных сил, агрегатированный механической трансмиссией. У «Газели» «Русак-3994» частично позаимствовал и детали интерьера.

Вездеход «Русак-3994». Фото: открытые источники

Грузовая версия российского вездехода была построена по спецзаказу и пока существует в единственном варианте. Машина получила кабину с двумя рядами сидений, где задние можно трансформировать в спальное место, а также тентованную грузовую платформу. Полная масса автомобиля, по данным «Wroom», составляет 9 тонн, а грузоподъемность равна 3 тоннам. 

Стоимость вездехода в пассажирской версии начинается от 7 миллионов рублей. Цена грузового исполнения неизвестна. 

В Сети показали 8-колесный вездеход «Русак-3994»

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Премьера 8-колесного вездехода «Русак-3994» состоялась еще в 2019 году. Первоначально машина продавалась исключительно в пассажирской версии, но теперь стала доступна и ее грузовая модификация. Производством...
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