Без преград: вездеход Sherp

Шерп. Фото: открытые источники

В прошлом году на улицах Чикаго был организован парад из вездеходов Sherp. Это послужило сочным бэкграундом для рекламной компания американского рэпера К. Уэста, чем всколыхнул новую волну интереса к данному нетрадиционному транспортному средству.

Шерп на улицах Чикаго. Фото: Autoevolution

Как известно, вездеходы Sherp производят в России для потребностей внутреннего рынка, а мировые поставки осуществляют мощности завода, размещенного в Украине. Ежегодно, к слову, внедорожные гиганты реализуются в количестве 85-100 экземпляров год, при этом ценник машины далеко не низкий – 100 000 у.е. минимум.

При непритязательном дизайне: кузов-коробочка простых форм, откидное лобовое стекло, посадка в салон через заднюю грузовую дверь, светотехника в военном стиле, «Шерп» отличается своей беспреградной всепроходимостью. Для автомобиля вообще не имеет значения тип и состояние покрытия и рельефа, погодные условия. Вездеход готов штурмовать от песочных барханов до водных объектов, легко выбирается из самых глубоких ям и оврагов. Штурмует наклонные поверхности и горки высотой в 80 см, с легкостью способен выбраться из воды на лед, из грязи в песок без пробуксовок.

Фото: Sherp

Габаритные размеры кузова Sherp: 3,4 м х 2,25 х 2,52 м. Высота дорожного просвета – просто шикарна: 60 см, обеспечивается пневмоциркулярной подвеской и гипертрофированными колесными дисками с невероятно огромными покрышками.

Вес такой махины, благодаря алюминиевой конструкции кузова, составляет всего 1,3 т. Грузоподъемность внедорожника – одна тонна.

В движение вездеход «Шерп» приводит турбодизельный мотор на 4 цилиндра, объемом 1,5 литра. Это 44,3-сильный Kubota, дополненный механической 5-ступенчатой коробкой передач с индивидуально разработанным инженерами SAСНS сцеплением. Мотор достаточно экономичен: средние показатели расхода дизтоплива 2-3 л за час движения. Максимальная скорость разгона – 45 км/ч. Для грунта средняя скорость – 1,5 км в ч, для водных бродов – 6,5 км/ч.