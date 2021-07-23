Новый вездеход Атлас с двигателем Renault Duster: производство стартовало 

Компания Atlas Industry объявила о том, что новый вездеход Атлас встал на конвейер. Снегоболотоход, визуально напоминающий популярный в России вездеход-амфибия «Шерп», начали собирать на заводе разработчика в Днепре.

Оба автомобиля Atlas и Sherp выглядят практически одинаково, но из общего у них только покрышки белоцерковского завода «Росава».

У «Атласа» отсутствует подвеска (роль амортизационных элементов выполняют сами шины сверхнизкого давления), а также бортовые редукторы, генерирующие дорожный просвет в 58 сантиметров. Кроме того, вездеход обладает так называемой «полноуправляемостью», то есть задние колеса машины способны поворачиваться синфазно или противофазно к передним.

Приводит в движение вездеход Atlas двигатель K9K, известный по кроссоверу Renault Duster. Этот дизельный мотор выдает 90 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Ассистирует ему «механика».

Мелколесные дифференциалы для нового снегоболотохода поставляет компания Eaton. Рулевое управление – традиционное (без рычагов), что является одним из главных преимуществ модели.

Заявлено, что на твердом покрытии «Атлас» будет способен разгоняться до 60 километров в час, но, скорее всего, такой скорости не выдержат покрышки. Более того, передвигаться на любой скорости на таких шинах по асфальту крайне не рекомендуется (они очень быстро стираются и стоят от 24 тысяч за штуку). Именно по этой причине тот же Sherp и похожие вездеходы доставляют к месту внедорожной вылазки на прицепах.

На сегодняшний день Atlas Industry выпустила уже десять машин. Компания планирует собрать за год более 100 таких вездеходов.