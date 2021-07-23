Мощная и быстрая Hyundai Creta: первые изображения

К запуску в продажу в России готовится второе поколение кроссовера Hyundai Creta. Автомобиль станет доступен для покупателей в ближайшие недели. Несмотря на существенные визуальные изменения технической революции не произошло – корейский компактный SUV сохранил агрегатную линейку предшественника. Впрочем, другого и не ожидалось. Кроссовер носит статус бестселлера и его главная цель приносить компании деньги. Но что, если в «Хендай» откажутся от скучных цифр продаж и «заделают » мощную и быструю версию «Креты»? Пофантазировать на эту тему решил независимый дизайнер из Испании с ником «Sdesyn».

На выложенных в Сеть рендерах Hyundai Creta N выкрашена в фирменный цвет «заряженных» моделей компании. Кузов машины отличается от простого кроссовера агрессивным аэродинамическим обвесом с красными вставками, черной радиаторной решеткой с вертикальными ламелями, огромными патрубками выхлопной системы, «злой» оптикой, а также узкой светодиодной линией задних фонарей. Колесные диски – Vossen VPS308, обутые в покрышки Pirelli P Zero.

Что за двигатель достался бы такой «Крете», остается только догадываться. По мнению автора изображений, под капот кроссовера могли бы установить тот же 290-сильный мотор, который недавно достался «заряженному» седану Elantra N.

Напомним, продажи в России нового поколения Hyundai Creta стартуют 28 июля. Цены на автомобиль уже известны. За начальный вариант реформенного корейского «паркетника» будут просить от 1 миллиона 199 тысяч рублей. «Топовая» версия была оценена в 1 миллион 900 тысяч рублей.