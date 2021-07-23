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«УАЗ» хочет вернуть в продажу внедорожник Патриот Спорт

От: Алексей Шмидт
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В 2010 году состоялась официальная премьера нового внедорожника «УАЗ Патриот» Спорт». Автомобиль получил индекс УАЗ-3164 и выпускался всего один год, после чего его производство из-за низкого спроса было свернуто. Теперь Ульяновский автозавод на своих страницах в соцсетях вспомнил о таком автомобиле, а также задался вопросом: «была бы востребована такая версия сегодня?».

В комментариях подписчики аккаунта «УАЗ» разделились во мнении. 

«Да. Такая версия была бы нужна», – написал пользователь с ником «perov1996». 

Впрочем, не обошлось и без негативных реакций:

«Уродство. Обычный Патриот смотрится более менее. Но это…» – высказал свое мнение подписчик паблика Ульяновского автозавода в Instagram «dmitry.roytman».

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Напомним, «Патриот Спорт» отличался от обычных внедорожников «УАЗ» укороченной на 360 мм колесной базой, а также обладал уменьшенной на 300 мм длиной и сниженной на 50 кг массой. Автомобиль выделялся не только улучшенными динамическими характеристиками по сравнению с простыми UAZ Patriot, но и показателями проходимости, которые обеспечивались более высокими углами въезда и съезда.

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Внедорожник комплектовали двумя вариантами двигателей: 128-сильным агрегатом или мотором ЗМЗ-4091 мощностью 112 лошадиных сил.

Цены на «УАЗ Патриот Sport» были на 70-90 тысяч рублей дешевле, чем просили за обычные «Патриоты». Сейчас стоимость простых Patriot начинается от 1 миллиона 34 тысяч и доходит до 1 миллиона 510 тысяч рублей.

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