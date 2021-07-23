ДомойАвтоновости сегодняПоявились первые фото спорт-версии нового Kia Sportage

Появились первые фото спорт-версии нового Kia Sportage

От: Алексей Шмидт
220721 110

Со стартом продаж нового поколения кроссовера Kia Sportage в Южной Корее автопроизводитель рассекретил внешний облик этой модели в нескольких версиях, но об одной пока не рассказал. Речь идет о спортивной модификации GT Line, которую в итоге показали журналисты местного издания «TheKoreanCarBlog».

Как видно на сделанных порталом фотографиях, пятое поколение «Спортейджа» в новой модификации GT Line будет отличаться спортивными элементами экстерьера и интерьера.

756268591939706

Кроссовер получит большие колесные диски с особым дизайном, выкрашенные в черный цвет, а в его салоне появятся специальные спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой и надписями с названием серии.

756268591862006

Техническая сторона автомобиля, по слухам, в версии GT Line останется без изменений. 

Напомним, на первых порах новый Kia Sportage будет предложен корейским покупателям с 1,6-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 180 лошадиных сил и 264 Нм. Связку ему составит 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Альтернативный вариант – 2-литровый «дизель» мощностью 186 «сил» и 416 Нм. Ассистировать ему предстоит восьмидиапазонному «автомату». 

В продажу в России пятое поколение «Киа Спортейдж» поступит в первой половине 2022 года. 

Предыдущая статьяДлинная Нива покинет конвейер? Проверили слух

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Появились первые фото спорт-версии нового Kia Sportage

Со стартом продаж нового поколения кроссовера Kia Sportage в Южной Корее автопроизводитель рассекретил внешний облик этой модели в нескольких версиях, но об одной пока...

Длинная Нива покинет конвейер? Проверили слух

Новый кросс-купе Infiniti QX55: названы цены для России

Lamborghini Aventador: названы рублевые цены на «прощальную» версию

Обновленный Haval H9 бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado. Новые фото

Новая Lada Niva Bronto выходит в продажу

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+