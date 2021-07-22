Новый кросс-купе Infiniti QX55: названы цены для России

Компания Infiniti объявила рублевые цены на новое кросс-купе QX55 для России. Автомобиль выйдет в продажу на российском рынке в середине осени и будет предложен в четырех комплектациях: LUXE, ESSENTIAL, ESSENTIAL PROASSIST и ESSENTIAL PROACTIVE. Цена начальной версии составит от 4 миллионов 170 тысяч рублей.

В пресс-службе «Инфинити» подтвердили, что предложат новый QX55 на нашем рынке с безальтернативным 2-литровым бензиновым «наддувным» двигателем VC-Turbo, ставшим первым в мире серийным ДВС с изменяемой степенью сжатия. Специально для России мощность этого силового агрегата будет дефорсирована в угоду более низкой налоговой ставки до 249 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.

Арсенал начальной версии Luxe (по цене от 4 миллиона 170 тысяч рублей) будет включать в себя полноприводную трансмиссию, бесступенчатый вариатор, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодную оптику, 2-зонный климат-контроль, люк с электрическим приводом, электропривод пятой двери, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также восемь подушек безопасности.

Версия Essential, оцененная в сумму от 4 миллионов 445 тысяч рублей, дополнительно получит обивку сидений из натуральной кожи, память настроек положения водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал заднего вида, систему дистанционного запуска двигателя, 3-зонный «климат», систему кругового видеообзора и навигационную систему.

Версия Essential с пакетом Proassist по цене в 4 миллиона 595 тысяч рублей будет предложена покупателям с матричными светодиодными фарами, оборудованными адаптивной системой освещения, проекцией на лобовое стекло, системой поддержания безопасной дистанции спереди, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон и системой контроля линии разметки.

Прерогативой «топового» варианта Essential Proactive стоимостью от 4 миллионов 695 тысяч рублей станет прямое адаптивное рулевое управление и системы предотвращения выезда из полосы движения, а также предотвращения столкновений в «слепой» зоне.