Появилось фото странного BMW 3 серии: возможно это рестайлинг

В Сети появилась фотография седана BMW 3-Series с необычным оформлением передней части. Немецкие автомобильные СМИ предполагают, что в объективы фотошпионов попал один из предсерийных экземпляров обновленной модели.

По мнению журналистов, о том, что показанный на фото в Instagram-аккаунте «wilcoblok» автомобиль является рестайлингом третьей серии говорит его оптика. Она имеет более плавную форму, отличаясь от фар актуальных «троек» другой «начинкой» (бумерангоподобные секции размещены над основными блоками).

Кроме того, можно обратить внимание на форму зеркал и накладки на порогах, которые могут говорить либо о мощных двигателях, либо об оснащении машины одним из фирменных опциональных «спорт-пакетов».

Какие изменения ждут новую 3-Series в салоне, остается только догадываться. Фотографии интерьера автомобиля пока нет. Предполагается, что внутреннее убранство реформенной модели обзаведётся новой версией так называемого «цифрового кокпита» с большими мониторами, дебютировавшими на электрокаре i4.

Линейка двигателей 3-й серии была обновлена осенью прошлого года. Тогда в нее вошли новые «мягкогибридные» установки, отличающиеся от предшественников увеличенной производительностью и сниженным объемом вредных выбросов.