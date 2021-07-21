В Китае показали «УАЗ Хантер» за 1,8 млн рублей. Их ввозят нелегально

Российские внедорожники «УАЗ Хантер» продаются в Китае, хотя Ульяновский автозавод в «Поднебесной» официально не представлен. Об этом рассказали местные блогеры, а также назвали цены на такие автомобили. Причем оказалось, что стоимость таких машин куда выше, чем на родном рынке.

Как утверждает канал «cnauto99» в социальной сети Instagram, за российский внедорожник в КНР просят от 24 тысяч долларов или 1 миллион 800 тысяч рублей по текущему курсу, что примерно вдвое дороже, чем в России.

При этом продажами «Хантеров» на местном рынке, судя по всему, занимаются так называемые «серые» дилеры, поскольку официальные поставки автомобилей «УАЗ» в Китай не осуществляются.

В комментариях к публикации можно заметить россиян, которые оказались удивлены появлением устаревшего отечественного внедорожника на развитом китайском автомобильном рынке.

«Ооо, зачем он вам в Китае? 50 лет выпускают без особых изменений, Great Wall сделал рывок, а за «УАЗ» просто стыдно», – написал пользователь с ником «sergeishvargalov».

На что получил следующий ответ от владельца паблика:

«Любителям бездорожья не нужны высокие технологии или красивый внешний вид. Чистая игра».

В России цены на внедорожники «УАЗ Хантер» начинаются от 917 тысяч рублей. За самую дорогую версию этой модели просят 1 миллион 178 тысяч 900 рублей.