Иранцы протестировали «УАЗы» и рассказали, чем они лучше «китайцев»

Популярное иранское издание «Khodro Bank» опубликовало статью, в которой журналисты портала протестировали российские автомобили «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап». Поставки этих моделей в Республику, напомним, начались в конце прошлого года.

Во вступлении авторы публикации знакомят читателей с техническими характеристиками внедорожника и пикапа, отмечая, что «УАЗы» хоть и выглядят как модели начала «нулевых» годов, но при при этом напоминают классические внедорожные автомобили Toyota и Mitsubishi из 90-х.

Двигатель ZMZ Pro не впечатлил их мощностью, но выделился неплохой тяговитостью, которую обеспечивает крутящий момент в 235 Нм уже при 2650 оборотов в минуту. В сравнение журналисты приводят конкурентов «УАЗов» на местном рынке, которые уступают этим моделям по этой характеристике, но имеют 2,4-литровые моторы.

Рамная конструкция и шасси, ориентированное на эксплуатацию по тяжелому бездорожью, обусловлено природными и культурными особенностями России, утверждают в «Khodro Bank». Среди плюсов автомобилей были названы наличие у обоих нескольких режимов движения, а также функции блокировки заднего дифференциала.

Динамические характеристики «УАЗов», напротив, оказались в числе минусов. Показатель разгона от «нуля» до 100 км/ч в 20 секунд авторы статьи охарактеризовали как недостаточный для городских условий. А вот расход топлива машин в 11,5 литров на 100 км иранцы посчитали разумным.

Подводя итоги журналисты «Khodro Bank» назвали автомобили «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап» неплохими, прочными и простыми по конструкции машинами, которые хорошо подходят под рынки развивающихся стран. Авторы публикации утверждают, что по внедорожным качествам автомобили не уступают рамным моделям Mitsubishi, Jeep и Toyota, но стоят куда дешевле. Кроме того, «УАЗ Пикап» отличился и в сравнении с китайскими аналогами, которые, по мнению иранских журналистов, хуже российской модели как по потребительским качествам, так и с точки зрения безопасности.