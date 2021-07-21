Новый Kia Sportage. Появилось фото салона базовой комплектации

Компания Kia начала продажи пятого поколения кроссовера Sportage на рынке Южной Кореи. Премьера модели состоялась в июне этого года, но тогда автопроизводитель показал как будут выглядеть исключительно дорогие версии реформенного «паркетника». С запуском его в реализацию в Сети появилась новая порция постановочных фото, на которых в том числе можно оценить дизайн салона машины в базовых комплектациях.

Как видно на снимках, начальные версии нового «Спортейджа» получат небольшой черно-белый дисплей мультимедийной системы, кондиционер и простую отделку салона.

Дорогие исполнения будут иметь сенсорный дисплей, климат-контроль и другие «блага цивилизации».

Пятая генерация Kia Sportage спроектирована на той же платформе, что и Hyundai Tucson. Длина кроссовера прибавила 180 мм – до 4660 мм, а колесная база в сравнении с предшественником вытянулась на 85 мм – до 2755 мм.

Базовым двигателем для новинки стал 1,6-литровый бензиновый «наддувный» агрегат TGDI мощностью 180 лошадиных сил и 264 Нм. Ассистирует ему 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «робот». В качестве альтернативы предложен 2-литровый «турбодизель», выдающий 186 л.с. и 416 Нм, сочетающийся исключительно с 8-скоростным «автоматом».

В продажу в России новый «Киа Спортейдж» поступит в первой половине 2022 года.