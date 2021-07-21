Volkswagen обновил удлиненную версию седана Jetta

Компания Volkswagen готовится начать продажи обновленной версии удлиненного седана Jetta. Автомобиль будет доступен на китайском рынке под именем Sagitar. Накануне в Сети появились его первые шпионские снимки.

Как видно на фотографиях, новый VW Sagitar будет отличаться от дореформенной версии модернизированной головной оптикой, видоизмененными бамперами и другой решеткой радиатора.

В салоне седана изменения произойдут в дизайне передней панели, которая обзаведется «парящим» дисплеем мультимедийной системы на центральной консоли и цифровой «приборкой» с улучшенной графикой.

В основе рестайлингового Sagitar будет лежать та же платформа, что и раньше (MQB). Сейчас длина этой 4-дверки составляет 4753 мм, что на 51 мм превышает аналогичный показатель свежей Jetta на российском рынке. Колесная база автомобиля равна 2731 мм (+45 мм).

Дорестайлинговый “Фольксваген Сагитар”. Фото: Volkswagen

Линейка двигателей нового Volkswagen Sagitar будет состоять из «наддувных» двигателей TSI с рабочим объемом 1,2 и 1,4-литра, мощность которых составит 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Ассистировать первому будет МКПП, а второму 7-диапазонный «робот» DSG.

Предварительные цены на «Сагитар» уже объявлены. В КНР за автомобиль будут просить от 131 тысячи 800 юаней или 1 миллион 285 тысяч рублей.