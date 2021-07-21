Dongfeng выпустил новый седан Aeolus Yixuan Max

Китайская Dongfeng продолжает расширять линейку моделей на местном рынке. К автомобилю с труднопроизносимым названием Aeolus Yixuan, спроектированному на платформе CMP концерна PSA, добавилась новая четырехдверка с приставкой к названию «Max». Несмотря на практически идентичные имена, автомобили существенно отличаются как внешне, так и технически.

Новый Aeolus Yixuan Max стал первой моделью в линейке Dongfeng, в основу которой легла новая архитектура DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture). В компании утверждают, что эта «тележка» ее собственная разработка, но по факту она является лишь доработанной местными инженерами французской платформой CMP. Тем не менее, список ее особенностей нельзя назвать скупым: все модели, построенные на DSMA, будут иметь заднюю независимую подвеску и современную электронику, а в будущем архитектура позволит выпускать гибридные модели и машины, оборудованные системой автономного вождения третьего уровня.

Габариты Aeolus Yixuan Max оказались схожи с европейским Volkswagen Passat. Длина автомобиля составляет 4797 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1475 мм, а размер колесной базы равен 2770 мм. Вся светотехника, имеющаяся в распоряжении седана, полностью «диодная». Кроме того, список опций модели включает в себя панорамную крышу.

Салон выделяется среди остальных моделей «Донгфенг» наличием пульта климат-контроля. Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 10,25-дюйма, а «приборка» нарисована на 12,3-дюймовом экране.

Пока продавать седан Aeolus Yixuan Max в Китае будут только с базовым двигателем. Это полуторалитровый «наддувный» мотор мощностью 190 лошадиных сил и 300 Нм, ассистировать которому предстоит 7-диапазонному «роботу» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Позже должна появиться гибридная модификация этой «четырехдверки», суммарная мощность силовой установки которой будет равна более 300 л.с.

Цены на Dongfeng Aeolus Yixuan Max уже известны. За автомобиль будут просить от 15 тысяч долларов или 1 миллион 115 тысяч рублей по текущему курсу.