В Китае клонировали Dacia Sandero: копия оказалась гораздо дешевле оригинала

Хэтчбек Renault Sandero остается одним из самых популярных автомобилей в мире. Более того, эта модель под маркой Dacia имеет статус абсолютного бестселлера европейского рынка, где за прошлый год было свыше 268 тысяч таких машин.

Успех «Сандеро» заметили в Китае, где местная марка Dongfeng представила автомобиль внешне очень похожий на европейский хит. Правда в совершенно ином амплуа и с другой ценой.

Dongfeng Nano Box

Речь идет о 5-дверке Nano Box, по общему силуэту пересекающейся с Sandero и его внедорожной вариацией Stepway. При этом технически автомобиль совершенно непохож на «старосветский» бестселлер, оснащаясь безэмиссионным двигателем мощностью 45 лошадиных сил, который питается от небольшой батареи емкостью 27,2 кВт/ч.

Официальный запас хода машины достигает внушительных 331 км по китайскому циклу CLTC, но в реальных условиях эксплуатации 5-дверка проедет без подзарядки максимум 200 км.

Пополнить запас батареи Nano Box можно быстрой зарядкой (от 30 до 80% за всего за 30 минут). Но от обычной розетки этот процесс растянется примерно на 4 часа.

Что интересно, с точки зрения габаритов «Нано Бокс» ближе к хэтчбеку Spring, нежели к Sandero. Его длина составляет 3,73-метра, ширина – 1,58-метра, а высота – 1,52-метра при колесной базе в 2,42-метра.

Внутри установлен 7-дюймовый экран цифровой «приборки» и 10-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы. За управление кондиционером и отопителем отвечают поворотные шайбы на центральной консоли.

В арсенал Nano Box входит антиблокировочная система ABS, электронная система распределения тормозных усилий и задние датчики парковки. Автомобиль может быть исключительно переднеприводным и обладает 300-литровым багажником.

В Китае хэтчбек Dongfeng появился три года назад и с тех пор стоит там от 65 тысяч юаней (740 тысяч рублей). Это почти в 2 раза дешевле, чем просят за автомобиль, с которого он (предположительно) был срисован, в Европе.