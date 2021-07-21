«АвтоВАЗ» закрыл завод, который выпускал «Лада Нива Тревел»

В апреле стало известно о планах компании «АвтоВАЗ» по переносу сборки внедорожника «Лада Нива Тревел» (бывшая «Шевроле Нива») с предприятия «Лада Запад Тольятти» (экс-GM-AvtoVAZ) на головной конвейер. Теперь же выяснилось, что сборка модели на старом заводе полностью прекращена. В дальнейшем выпускать модель будут исключительно на основном конвейере «АвтоВАЗа», где осуществляется производство Lada Niva Legend (ранее Lada 4×4).

Что касается перспектив завода «Лада Запад Тольятти», то они уже определены. Предприятие будет законсервировано. Часть его коллектива уже переведена в другие подразделения «АвтоВАЗа», а часть уволилась по соглашению сторон с выплатой пяти окладов. Сам завод, способный выпускать 98 тысяч автомобилей в год, в ближайшее время будет закрыт.

Дореформенная Lada Niva. Фото: Lada

Напомним, продажи внедорожников Lada Niva Travel в России начались в феврале 2021 года. Цены на автомобиль начинаются от 796 тысяч 900 рублей. За максимально укомплектованный вариант просят 958 тысяч 900 рублей.

Внедорожник предложен покупателям с безальтернативным 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, 5-ступенчатой «механикой», «раздаткой» с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.