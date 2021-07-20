Автодом на базе нового Лада Ларгус – он уже существует

Российский сегмент кемперов переживает настоящий бум. За последний год российские автопроизводители представили большое количество таких моделей, последними из которых стали Lada Niva Autodom и «УАЗ Байкал». Число таких машин в ближайшее время продолжит расти, причем не исключено, что в основе одной из них будет лежать следующая генерация «Лада Ларгус».

Ранее «АвтоВАЗ» планировал выпуск минивэна Lada Van на базе Dacia Dokker, который мог бы заменить Largus. В конечном счете планы компании поменялись, однако есть вероятность, что в итоге они будут скорректированы вновь. Если проект «Лада Вэн» вернут в строй, то у него может появиться кемпер-версия. Тем более она уже имеется у его соплатформенника Dacia Dokker. Новое исполнение французского минивэна было разработано испанской компанией Camperiz.

Доработки стандартного «Доккера», превращающего его в бюджетный дом на колесах, свелись к появлению в салоне машины ящиков для хранения и кухонных принадлежностей. Также там имеется плита, раковина и 25-литровый запас чистой воды. Более того, внутри компактного автомобиля удалось уместить переносной туалет и даже холодильник объемом 30 литров.

Над выдвижными ящиками расположили двухспальную кровать, а на крыше появилась возможность соорудить палатку, к которой прилагается складная лестница.

За комфорт в салоне машины в холодную погоду отвечает автономный отопитель, а от жары спасет кондиционер и солнцезащитные шторки на окнах.

Цены на Dacia Dokker Camper уже объявлены, стартуя с отметки в 19 тысяч 995 евро или 1 миллион 750 тысяч рублей.