Lada Niva Autodom: самый дешевый автодом в мире

В Сети показали необычный кемпер, построенный на базе хорошо известной на российском рынке Lada Niva в коммерческой версии «Фургон». Автодом разработан московской фирмой Lux Form и стоит 1 миллион 600 тысяч рублей, что является весьма демократичным прайсом для подобных машин.

Длина дома на колесах составляет 4760 мм, ширина – 1740 мм, а высота – 2770 мм. Размер колесной базы равен 2790 мм. Несмотря на компактные размеры внутри машины есть все, что необходимо для многодневных путешествий.

Зона отдыха, рассчитанная на двух человек, включает в себя раскладной стол, рядом с которой расположена полностью оборудованная кухня с плитой и холодильником. Кроме того, в распоряжении путешественников имеется собственная ванная комната с туалетом и душем.

При желании зону отдыха можно трансформировать в дополнительное спальное место.

А еще в Lada Niva Autodom имеется 70-литровый запас питьевой воды и 40-литровый запас техжидкости. Газовая плита работает от 5-килограммового газового баллона. Имеется система отопления, а также собственный аккумулятор на 12 В 70 Ач.

Техническое оснащение кемпера не отличается от обычного внедорожника. Дом на колесах укомплектован 1,7-литровым бензиновым 84-сильным мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП.