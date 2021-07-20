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Самый мощный Chery Tiggo 8. Раскрыта цена

От: Алексей Шмидт
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На китайском рынке состоялась премьера обновленного кроссовера Chery Tiggo 8. С рестайлингом автомобиль пережил не только визуальное преображение, но и изменился технически, обзаведясь новой мощной версией под названием Kunpeng Editon. Накануне стала известна ее цена.

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За базовый вариант обновленного «Тигго 8» в «Поднебесной» будут просить от 99 тысяч 900 юаней или 1 миллион 150 тысяч рублей. Самая производительная модификация реформенного кроссовера была оценена в 131 тысячу 900 юаней или 1 миллион 600 тысяч рублей.

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На фото: цены на обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 для Китая

Для рестайлингового Tiggo 8 предложено три варианта двигателей: полуторалитровый 156-сильный агрегат, 1,6-литровый турбомотор от CheryExeed TXL, а также 2-литровый «наддувный» движок с отдачей в 254 лошадиные силы. Последний как раз и станет прерогативой максимальной версии. С ним и 7-диапазонным «роботом» заявленный разгон «Тигго 8» до 100 км/ч будет занимать 7,5-секунды, что сделает модификацию Kunpeng Editon самой динамичной в линейке этого кроссовера. 

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С обновлением Chery Tiggo 8 изменился внешне за счет появления нового переднего бампера и других «противотуманок», а также модернизированной радиаторной решетки. Интерьер кроссовера был подогнан под собрата Tiggo 8 Pro.

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Напомним, актуальный Tiggo 8 в России продают с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., агрегатированным 6-скоростным «роботом» DCT. За автомобиль просят от 1 миллиона 679 тысяч 900 рублей. В максимальном варианте исполнения стоимость машины составляет 1 миллиона 759 тысяч 900 рублей.

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