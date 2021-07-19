Другие Volkswagen Passat и Tiguan обновились. Все изменения

Компания Volkswagen представила обновленные версии моделей Passat и Tiguan для китайского рынка. Оба автомобиля получили определенные изменения по сравнению с предшественниками. И если местная 4-дверка и раньше отличалась от глобальной, то кроссовер впервые отдалился от мирового варианта, но только в салоне.

Китайский «Пассат» пережил уже вторую модернизацию с начала 2021 года. Внешние изменения реформенного седана свелись к появлению другого переднего бампера, подретушированных фар, а также фонарей, выполненных в виде единого горизонтального блока. На выбор покупателей предложено сразу несколько вариантов радиаторной решетки. Базовые версии получили «гриль» с хромированными «штрихами», а более дорогие точечный узор в стиле «Мерседесов».

Длина четырехдверки увеличилась с 4933 мм до 4948 мм. Остальные габариты остались без изменений. Ширина по-прежнему составляет 1836 мм, высота – 1469 мм, а размер колесной базы равен 2871 мм.

В салоне седана установили новое рулевое колесо с сенсорными кнопками, а сенсорный блок управления «климатом» ему добавили еще в ходе первого рестайлинга. Агрегатную сторону модели менять не стали. Она как и раньше представлена 1,4-литровыми 2-литровыми бензиновыми «наддувными» 4-цилиндровыми агрегатами TSI мощностью 150, а также 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Кроме того, имеется вариант с гибридной установкой на базе 1,4 TSI. Связку всем составляет «робот» DSG.

Что касается кроссовера Tiguan, то его местный вариант носит приставку к названию в виде буквы «L». Имя «паркетника» решили не менять, как и его техническую составляющую, которая совпадает с Passat за исключением наличие у SUV варианта с полным приводом.

Внешне автомобиль также практически не изменился, зато получил полностью новый салон. Так, например, Tiguan L обзавелся новой передней панелью, где правый дефлектор обдува был спрятан в широкую плашку с горизонтальными полосами. Центральные воздуховоды перебазировались на уровень ниже, а также появился крупный «парящий» дисплей «мультимедии». Кроме того, кроссоверу заменили руль, а блок управления климат-контролем теперь сенсорный.

Цены на обновленные Volkswagen Passat и Volkswagen Tiguan L пока не объявлены. За дореформенные варианты этих моделей в «Поднебесной» сейчас просят от 185 тысяч 900 и 215 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 135 и 2 миллиона 475 тысяч рублей по нынешнему курсу.