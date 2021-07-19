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Обновленный Kia Telluride показали на новых фото

От: Михаил Романченко
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Корейские профильные СМИ опубликовали на страницах своих изданий новые шпионские фотографии обновленного кроссовера Kia Telluride. Попавший в объектив фотошпионов прототип был облачен в плотный камуфляж, но даже его наличие позволяет увидеть некоторые изменения, которые получит автомобиль с рестайлингом. 

Судя по снимкам, обновление привнесет в экстерьер «Киа Теллурайд» небольшие изменения, которые окажутся скорее эволюционными, чем революционными.

Проглядывающаяся сквозь маскировочный материал головная и задняя оптика получит новую «начинку», но сохранит прежнюю форму. Ожидаются незначительные изменения хромированной радиаторной решетки и бамперов, а также появление у Telluride нового оборудования и обновление его интерьера. 

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В начальных комплектациях реформенный корейский кроссовер может обзавестись трехзонным климат-контролем, увеличенным сенсорным экраном мультимедийной системы (до 10,25 дюйма) и навигационной системой.

Технических перемен не ожидается. Обновленный Telluride должен сохранить прежний 3,8-литровый V6, работающий на бензине, мощность которого составляет 395 л.с. Связку ему, как и раньше, составит восьмидиапазонный «автомат» и система полного привода. 

Премьера обновленного кроссовера Kia Telluride в США состоится в третьем квартале этого года. Продажи стартуют до конца лета. 

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