Посмотрите на испорченные автомобили в затопленном шоуруме Audi

В Сети появился видеоролик из дилерского центра компании Audi в городе Леверкузен (Германия), где недавно прошелся циклон Бернд. Стихия сильными ливнями вызвала выход из берегов нескольких крупных рек, включая Рейн. Некоторые города вовсе оказались заблокированы. Уровень воды на улицах поднялся выше первых этажей, проникнув в здания многих шоурумов.

Как видно на видео, попавшая в дилерский центр вода потоком пронесла автомобили и столкнула их друг с другом. Некоторые двигались с такой скоростью, что в буквальном смысле «залетели» на другие.

Испорченными оказались кроссоверы Q3, Q5 и Q8, а также электрокары e-tron GT, e-tron и e-tron Sportback. Кроме того, в числе пострадавших можно заметить модели RS Q3 Sportback и RS6 Avant. Судя по характеру повреждений восстанавливать их, скорее всего не будут, а отправят на утилизацию.