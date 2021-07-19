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У Ford появится автомобиль с названием Skyline

От: Алексей Шмидт
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Компания Ford обратилась в патентное ведомство США с заявкой на регистрацию наименования Skyline. Заявление подано 12 июля и входит в категорию «Наземный автотранспорт», включающую в себя легковые автомобили, внедорожники и пикапы. Зачем «Форду» название, которое ассоциируется с Nissan, не уточняется.

Стоит отметить, что в Северной Америке Nisan Skyline официально никогда не продавали. Первые официально попавшие в США купе стали GT-R, которые вышли в 2007 году и отбросили «Скайлайн» из своего имени. 

Что касается самого Ford, то он использовал в своей линейке моделей производное от Skyline название Skyliner. Так именовали некоторые купе-кабриолеты компании родом из 50-х, включая Crestline Skyliner, Fairlane Crown Victoria Skyliner и Galaxie Skyliner.  

В 2014 году «Форд» презентовал прототип Transit Skyliner, представлявший собой премиальную версию пассажирского «Транзита». Тот автомобиль был прозван «частным самолетом на колесах».

Получится ли у Ford запатентовать название Skyline, и если да, то зачем оно ему понадобилось, остается загадкой. 

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