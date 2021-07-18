Новый Subaru Outback – прием заказов стартовал. Названы цены

Компания Subaru объявила о начале приема заказов в России на новое поколение кроссовера Outback, попутно рассекретив комплектации и цены реформенной модели.

В основу шестой генерации японского кросс-универсала легла новая модульная платформа SGP. Размер колесной базы остался без изменений ( 2750 мм), а длина прибавила 50 мм – до 4870 мм. Ширина «Аутбека» раздалась на 35 мм – до 1875 мм, но высота осталась прежней, составив 1675 мм.

Двигатель для нового Outback предложен только один – 2,5-литровый «атмосферник» с непосредственным впрыском топлива, оборудованный системой Start-Stop. Его мощность составляет 188 лошадиных сил, а крутящий момент равен 245 Нм. Ассистировать данному мотору предстоит доработанному вариатору Lineatronic с новой гидравликой. Система полного привода идет уже с базовой версии.

Интерьер новинки отделан кожей Nappa, а на центральной консоли расположился большой вертикальный 11,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. За звук в автомобиле отвечает аудиосистема Harman/Kardon с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером.

На российском рынке новая генерация Subaru Outback представлена в трех комплектациях: Elagance ES, Field ES и Premium ES. Стоимость начальной версии составляет 3 миллиона 869 тысяч рублей. За средний вариант оснащения просят от 3 миллионов 929 тысяч 900 рублей, а в максимальной версии за новый «Аутбек» придется выложить минимум 3 миллиона 999 тысяч 900 рублей.

Конкурировать в России новому Outback предстоит с такими универсалами, как Volvo V60 Cross Country и Audi A4 Allroad.