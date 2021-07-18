В Японии обновили компактвэн Nissan NV200 Vanette с техникой «Логана»

Японские дилеры Nissan приступили к продажам рестайлинговой версии компактвэна и фургона NV200 Vanette. Премьера этой модели состоялась в 2009 году и с тех пор автомобиль практически не менялся. Впрочем, даже несмотря на это, долгожданное обновление бюджетному семейству существенных доработок не принесло.

Внешне отличить рестайлинговые NV200 Vanette можно по более крупным корпусам зеркал заднего вида, а также появлению с пассажирской стороны дополнительной нижней секции для удобства парковки.

В угоду невысокой цены «ниссановцы» технически унифицировали семейство образца 2009 года с Dacia Logan. Реформенная модель сохранила родственные отношения с «Логаном», не потеряв прежний 1,6-литровый 113-сильный двигатель, которому с обновлением добавили систему Start-Stop. Кроме того, переднеприводные машины вместо устаревшего 4-диапазонного «автомата» теперь комплектуются вариатором.

За счет смены трансмиссии инженерам «Ниссан» удалось улучшить экономичность NV200 Vanette, а также сделать его более грузоподъемным (показатель вырос на 50 кг – с 600 до 650 кг).

Полноприводные машины по-прежнему идут с четырехскоростной АКПП. Они оборудованы простой муфтой на задней оси, а вместо балки на рессорах укомплектованы пружинной «многорычажкой» (как у Duster). При этом их грузоподъемность равна всего 500 кг.

Изменения в салоне свелись к появлению рулевого колеса с антибактериальным покрытием, а также нового пассажирского сиденья, которое обзавелось увеличенными диапазонами продольной регулировки и наклона спинки. На третий ряд сидений можно рассчитывать только в максимальном варианте Wagon.

Цены на обновленное семейство NV200 Vanette в Японии уже объявлены. Они начинаются от 19 тысяч 500 долларов (1 миллион 445 тысяч рублей) за фургон. 5-местная остекленная версия стоит от 20 тысяч 100 долларов (1 миллион 490 тысяч рублей), а полноприводное «топ-исполнение» оценено в 25 тысяч 200 долларов или 1 миллион 865 тысяч рублей по нынешнему курсу.