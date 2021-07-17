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Geely готовит обновление своего самого большого кроссовера

От: Алексей Шмидт
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Компания Geely готовится провести рестайлинг своего самого габаритного в линейке кроссовера. Несмотря на то, что автомобиль вышел в продажу всего год назад, для него уже подготовлен пакет обновлений.

Премьера трехрядного кроссовера Geely HaoYue состоялась в Китае летом прошлого года. На сегодняшний день он считается самым крупным SUV в гамме бренда с длиной в 4835 мм. 

Как видно из изображений, появившихся в базе китайского минпрома, рестайлинг HaoYue сведется к появлению в его дизайне новой радиаторной решетки с вертикальными клиньями, как у других новых моделей «Джили», будет установлен иной задний бампер, а между фонарями расположится горизонтальная плашка. Параллельно с этим сертификацию прошел HaoYue с прежней решеткой, но добавленными в ее оформление красными декоративными вставками. 

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Какими окажутся внутренние изменения, пока остается загадкой. Актуальный Geely HaoYue является 5-местным в начальных версиях и 7-местным в более дорогих. Кроссовер оборудован так называемыми VIP-креслами, а в его список оснащения входят: матричные фары, информационно-развлекательная система с большим «парящим» сенсорным дисплеем, виртуальная панель приборов, камеры кругового видеообзора, панорамная крыша со сдвижной секцией, системы автоматического торможения и контроля «слепых» зон.

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Двигатель, скорее всего, останется прежним. Сейчас в «Поднебесной” кроссовер продают с безальтернативным 1,8-литровым бензиновым «наддувным» агрегатом мощностью 184 лошадиные силы, работающим в связке с 6-диапазонной АКП или 7-скоростным «роботом». Привод – только передний. 

Цены на дореформенные HaoYue начинаются от 109 тысяч 600 юаней или 1 миллиона 260 тысяч рублей. Насколько кроссовер подорожает с обновлением, пока неизвестно.

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