В Сети рассказали о несостоявшемся рестайлинге «Лада Приора»

С 2014 по 2015 год компания «АвтоВАЗ» планировала крупный рестайлинг семейства «Лада Приора», но реализовать проект так и не удалось. В Сети раскрыли подробности этой истории.

Как стало известно журналистам издания «Drom» от представителей «АвтоВАЗа», идея крупного обновления «Приоры» возникла, когда конструкция перспективной на тот момент модели Lada Vesta уже была утверждена, однако до ее появления на конвейере оставалось еще как минимум полтора года. Скрасить это ожидание предложил недавно вступивший в должность глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон.

На специально созванном совещании в 2014 году была выдвинута идея отправить ВАЗ-2170 (Priora) в нижний ценовой сегмент, отказавшись в ее оснащении от большинства опций, чтобы «Веста» на ее фоне выглядела более качественным автомобилем уже с базовой комплектации. Руководитель «АвтоВАЗа» не этот шаг не пошел и в итоге решил, что «Приоре» нужно изменить фронтальную часть кузова, чтобы она начала выглядеть как все современные Lada.

На проект было выделено около 500 миллионов рублей, однако головная компания Renault одобрила всего 200 миллионов рублей. Уложиться в эту сумму было практически невозможно, но работа началась. Впрочем, дойдя до стадии прототипов проект был свернут.

В конечном счете вместо модернизации Lada Priora была максимально удешевлена. На конвейере оставили только один вариант с 8-клапанным двигателем и «механикой», самой простой отделкой, а также лишили модель электроусилителя и сервоприводов. В таком виде производство модели велось до ее полного ухода с конвейера в 2018 году.