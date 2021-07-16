ДомойАвтоновости сегодняChery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

От: Алексей Шмидт
Tiggo 2 Exterior 002 min

Компания Chery зарегистрировала в России права на дизайн бюджетного кроссовера Tiggo 2 Pro. Автомобиль выйдет на наш рынок этой осенью и должен стать самым доступным SUV в линейке китайского автопроизводителя. Изображения «паркетника» накануне появились в открытой базе Роспатента. 

3714659

Сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) кроссовер получил еще в мае этого года. Согласно информации, заключенной в этом документе, длина кузова Tiggo 2 Pro составляет 4200 мм, а размер его колесной базы равен 2555 мм. Таким образом, по габаритам автомобиль совсем немного недотягивает до Hyundai Creta.

3714661

Линейка двигателей модели на российском рынке будет включать два варианта: литровую «турботройку» мощностью 102 лошадиные силы и 150 Нм, а также 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 106 л.с. и 135 Нм. Связку обоим составит 5-ступенчатая МКПП. За дополнительную плату предложат 4-диапазонный «автомат», но получит его только версия с двигателем 1,5. Для литрового агрегата опционально будет доступен вариатор. Привод – только передний. 

В Китае кроссовер Chery Tiggo 2 Pro продается под названием Tiggo 3X. Цены на автомобиль начинаются от 49 тысяч 900 юаней или 570 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости российской Lada Granta. 

Предыдущая статьяСамый дешевый кроссовер Hyundai назовут Casper
Следующая статьяChery Exeed VX, который привезут в Россию, получил на родине новую версию

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

В Китае восхитились российским грузовиком «Урал Некст»

В Китае протестировали крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости «Урал Некст», производством которого занимается Уральский автомобильный завод. О впечатлениях от российского грузовика журналисты поделились в...

Chery Exeed VX, который привезут в Россию, получил на родине новую версию

Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

Самый дешевый кроссовер Hyundai назовут Casper

Blitz создала тюнинг-подвеску для Toyota Land Cruiser Prado

Новый Nissan GT-R не станет жертвой электрификации

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+