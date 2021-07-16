Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

Компания Chery зарегистрировала в России права на дизайн бюджетного кроссовера Tiggo 2 Pro. Автомобиль выйдет на наш рынок этой осенью и должен стать самым доступным SUV в линейке китайского автопроизводителя. Изображения «паркетника» накануне появились в открытой базе Роспатента.

Сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) кроссовер получил еще в мае этого года. Согласно информации, заключенной в этом документе, длина кузова Tiggo 2 Pro составляет 4200 мм, а размер его колесной базы равен 2555 мм. Таким образом, по габаритам автомобиль совсем немного недотягивает до Hyundai Creta.

Линейка двигателей модели на российском рынке будет включать два варианта: литровую «турботройку» мощностью 102 лошадиные силы и 150 Нм, а также 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 106 л.с. и 135 Нм. Связку обоим составит 5-ступенчатая МКПП. За дополнительную плату предложат 4-диапазонный «автомат», но получит его только версия с двигателем 1,5. Для литрового агрегата опционально будет доступен вариатор. Привод – только передний.

В Китае кроссовер Chery Tiggo 2 Pro продается под названием Tiggo 3X. Цены на автомобиль начинаются от 49 тысяч 900 юаней или 570 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости российской Lada Granta.