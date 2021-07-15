Blitz создала тюнинг-подвеску для Toyota Land Cruiser Prado J150

Японское тюнинг-ателье Blitz разработало комплект доработок для подвески внедорожника Toyota Land Cruiser Prado поколения J150. Пакет доработанных элементов получил название DAMPER ZZ-R, а его поставки клиентам начнутся в ноябре.

В набор вошли однотрубные амортизаторы с 32-ступенчатым механизмом регулировки демпфирующий силы. Широкий диапазон регулировок позволяет проводить адаптацию шасси как под различные условия.

Основные детали в угоду снижения веса были выполнены из алюминиевого сплава, а в амортизаторах задействован крупный поршень диаметром 44 мм. Кроме того, в комплект вошли пружины, опоры и съемники. Отмечается, что в случае износа тюнинг-комплект может быть подвергнут капремонту.

Как утверждают в Blitz, после установки на Land Cruiser Prado пакета DAMPER ZZ-R японский внедорожник начинает демонстрировать более естественные реакции на руле, а также обеспечивает лучшую управляемость, снижая крены, характерные для рамных внедорожников. Изменение в позитивную сторону за свет увеличенной демпфирующей силы можно ожидать также с точки зрения плавности и стабильности хода на высоких скоростях.

Стоимость набора доработок для 150-го «Прадо» составляет 198 тысяч иен или 135 тысяч рублей по текущему курсу.