Новый Nissan GT-R не станет жертвой электрификации

Японская пресса выяснила новые подробности о проекте следующего поколения спорткара Nissan GT-R. Ожидалось, что автомобиль превратят в гибрид, но, скорее всего, «Годзилла» останется верен традиционным двигателям внутреннего сгорания.

Как утверждает издание «BestCarWeb», изменения в конструкции нового GT-R будут скорее эволюционными, нежели революционными. Доработки в области шасси сведутся к перенастройке подвески и ее небольшой модернизации. Таким образом, габариты машины должны остаться прежними.

Не изменится и ее линейка двигателей, хотя ранее сообщалось о возможном превращении спорткара в гибрид.

В итоге, как пишут японские СМИ, руководство Nissan приняло решение сохранить актуальный 3,8-литровый трубомотор. Его мощность в новом GT-R составит около 600 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, а в паре с двигателем будет работать 7-диапазонный «робот». Прежней должна остаться даже система полного привода.

Основные перемены, которые произойдут со спорткаром, сосредоточатся на изменениях в электронике, а также дизайне экстерьера и конструкции салона.

По предварительным данным, новый Nissan GT-R поступит в продажу в начале 2023 года. На российском рынке данная модель «Ниссан» не представлена с лета 2021 года.