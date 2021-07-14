Новое поколение Range Rover Sport – первое изображение

Компания Jaguar Land Rover готовит новое поколение кроссовера Range Rover Sport. Премьера новинки запланирована на 2022 год, а пока британский автопроизводитель продолжает обкатку тестовых прототипов этой модели. Основываясь на их шпионских фотографиях независимые дизайнеры показали как будет выглядеть новая генерация Range Rover Sport.

Судя по рендеру, изменения, которые должен пережить свежий «Рендж Ровер Спорт», сведутся скорее к эволюции, нежели революции. Пропорции автомобиля должны остаться без изменений. Передняя часть обзаведется полностью светодиодной зауженной головной оптикой. При этом ДХО по-прежнему будут расположены в нижней части фар, а «поворотники» – в верхней.

Как будет выглядеть корма новой генерации Range Rover Sport дизайнеры не показали. Впрочем, по силуэту кузова можно заметить более покатую багажную дверь, а также надеяться на обновление задних фонарей.

В салоне можно ожидать появления более современной передней панели с цифровой приборной панелью и большим дисплеем мультимедийной системы, расположенным на центральной консоли.

В качестве платформы для новинки выступит архитектура MLA (Modular Logitudinal Architecture), в то время как актуальная модель построена на «тележке» PLA. Линейка двигателей в таком случае будет включать в себя «мягкогибридные» агрегаты (MHEV), а также подключаемые гибриды (PHEV). Кроме того, должны сохраниться модификации с обычными ДВС.

В России сейчас продают актуальный вариант Range Rover Sport. Цены на автомобиль начинаются от 6 миллионов 109 тысяч рублей.