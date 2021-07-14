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Внедорожнику Lada Niva вернут самую дорогую версию

От: Алексей Шмидт
lada 4x4 bronto

Компания «АвтоВАЗ» планирует вернуть в линейку версий семейства Lada Niva Legend самую дорогую модификацию Bronto, которая оказалась единственной, которая не обновилась в начале 2020 года. В октябре она, напомним, была исключена из списка исполнений внедорожника. 

Как выяснили журналисты издания «Лада.Онлайн», самая «внедорожная» и, параллельно, самая дорогая Niva, выйдет в продажу в августе. Накануне дилеры Lada получили распоряжение о старте обучения персонала и отдела продаж по Lada Niva Legend Bronto, а также необходимости заключения договора на начало поставок таких версий внедорожника.

Напомним, продажи Lada Niva Bronto стартовали летом 2017 года. Автомобиль внешне напоминает версию Lada 4×4 Urban, но отличается от нее рядом доработок. Так, например, «Бронто» имеет усиленный задний мост и увеличенный клиренс, а также оборудован литыми колесными дисками, обутыми в «зубастые» шины.

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Салон обновленной Lada Niva Legend, который может получить Niva Legend Bronto. Фото: Lada

Скорее всего с обновлением автомобиль получит те же изменения, которые ранее пережили его более простые версии. Речь идет о появлении новых корпусов боковых зеркал, компактной антенны на крыше, переработанного салона с другой передней панелью и шайбами управления климатом, а также увеличенными воздуховодами, формованным потолком, приборной панели от Lada Granta и многих других доработках. 

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