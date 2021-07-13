Kia рассекретила обновленное семейство Ceed

Накануне премьеры в Сеть утекла первая официальная фотография обновленного семейства Ceed. На появившимся в интернете изображении корейская модель показана в трех версиях: шутинг-брейк ProCeed GT, а также хэтчбек (исполнение GT-Line) и гибридный универсал (SW GT-Line).

Несмотря на не самое лучшее качество снимка можно сделать вывод, что обновленное семейство получит новые бамперы, зауженную оптику, другую радиаторную решетку и видоизмененные воздухозаборники. А ряд дизайнерских решений автомобили почерпнут у недавно пережившего рестайлинг седана Cerato.

Как будет выглядеть салон нового Ceed пока неизвестно. Скорее всего изменения в интерьере сведутся к появлению в «топовых» комплектациях новой мультимедийной системы с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровой приборной панели.

Техническая сторона обновленного семейства держатся в секрете, но революции в этой области ждать не стоит. Скорее всего, новый Ceed сохранит прежний полуторалитровый двигатель Smartstream мощностью 160 лошадиных сил, 120-сильный литровый агрегат, а также «топовый» 1,6-литровый мотор на 204 л.с. Ассистировать всем предстоит механической коробке передач или 7-диапазонному «роботу» с двойным сцеплением.

Премьера обновлённых Kia Ceed запланирована на 14 июля 2021 года.