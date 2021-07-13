Hyundai отказалась от хэтчбека Veloster, но оставила версию N

Компания Hyundai отказалась от хэтчбека Veloster на американском рынке. Причины оказались банальны – корейская 5-дверка была исключена из линейки из-за низкого спроса. При этом одна модификация этой модели в продаже все же останется.

По итогам прошлого года продажи Hyundai Veloster в США упали почти в два раза – с 12 тысяч 849 штук в 2019-м до 7 тысяч 581 автомобиля в 2020-м.

Как сообщает издание «Car and Driver», полностью от «Велостера» в Hyundai пока не откажутся. Речь идет о «заряженной» модификации Veloster N, которая останется в списке моделей как минимум до грядущего обновления. Такое исполнение корейского хэтчбека комплектуется 2-литровой «наддувной» «четверкой» мощностью 275 лошадиных сил.

Весной 2020 года самая дорогая модификация Veloster N получила роботизированную трансмиссию с двумя «мокрыми» сцеплениями и системой N Grin Shift, позволяющей кратковременно повысить крутящий момент до 353 Нм. С новым оснащением такой «Велостер» тратит на разгон с места до первой «сотни» 5,6-секунды, что на 0,5-секунды быстрее, чем с МКПП.