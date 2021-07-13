Редкий Nissan Skyline R34 побил рекорд стоимости на аукционе

Редкий вариант купе Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec Ii Nur 2002 года выпуска установил рекорд стоимости для автомобилей этой серии, «уйдя с молотка» на японском аукционе BH Auction за 60 миллионов 500 тысяч иен или 40 миллионов 800 тысяч рублей по текущему курсу.

Стартовая цена лота составляла 50 миллионов иен. В случае, если бы редкий Skyline не удалось продать за минимальный прайс, его владелец был готов снять машину с торгов. Впрочем, в итоге ее цена оказалась даже выше, чем предполагалось.

Данный экземпляр «Ниссан Скайлайн» был выставлен на аукцион уже не в первый раз. Он уже отметился на торгах в 2018 году и тогда был продан за 35 миллионов 200 тысяч иен. Таким образом, за три года стоимость машины подскочила в 1,7 раза.

Автомобиль дорожает неспроста. Уникальность этого варианта Skyline помимо идеального состояния и околонулевого пробега заключается в том, что таких машин было собрано всего 718. При этом с белым цветом кузова их оказалось еще меньше – всего 159.

Купе оборудовано 2,6-литровым рядным твин-турбированным двигателем мощностью 280 лошадиных сил (по слухам его реальная отдача равна 334 л.с.). Привод – полный.

Производство поколения Nissan Skyline R34 велось с 1998 по 2002 год.