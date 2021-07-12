Новый BMW X7: опубликовано первое рендерное изображение

Компания BMW работает над обновлением кроссовера X7. Премьера реформенной модели должна состояться летом 2022 года, а продажи начаться в ноябре того же года. Сегодня в Сети появился первый рендер нового X7, нарисованный с оглядкой на шпионские фотографии этого баварского «паркетника».

Судя по изображению, с обновлением немецкий кроссовер получит более смелый внешний облик, чем был у его предшественника. У автомобиля будет новомодная двухуровневая головная оптика, где узкая полоса ДХО расположится над основным блоком фар.

При этом рестайлинговый флагман «БМВ» сохранит фирменные «ноздри», размер которых останется плюс-минус тем же, что раньше. Корма может измениться еще меньше. Ожидается, что силуэт этой части кузова будет сохранен, а ее главной «обновкой» станут по-иному оформленные патрубки «выхлопа».

В салоне обновленного X7 ожидается появление новой панели приборов, как у электрического кроссовера iX. Список оснащения модели должен пополниться новыми функциями безопасности и электронными водительскими ассистентами.

О том, каким будет техническая сторона обновленного BMW X7, пока не сообщается. Скорее всего, линейку «баварца» обновят, сделав ее более мощной. Сейчас этот кроссовер комплектуют бензиновыми и дизельными агрегатами, которые в базовых версиях выдают 249 и 340 лошадиных сил соответственно.

Сейчас в России продают актуальный BMW X7, цены на который начинаются от 7 миллионов 420 тысяч рублей.