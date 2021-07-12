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Японцы показали, как превратить Toyota Harrier в Lamborghini Urus

От: Ростислав Архипов
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Японское тюнинг ателье Albermo представило на суд общественности пакет внешних доработок с индексом XH42, призванных превратить внешний облик среднеразмерного кроссовера Toyota Harrier и Toyota Venza в подобие спортивного и ультрадорогого спортивного SUV Lamborghini Urus. 

В стайлинг-пакет входят оригинальный передний бампер, задний диффузор, спойлер на крышке багажника и расширители колесных арок. 

Стоимость деталей, которые должны превратить Harrier или Venza во внешнего клона итальянского «Урус», суммарно оценена в 362 тысячи иен или 245 тысяч рублей по текущему курсу. Все элементы поставляются в неокрашеном виде. 

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Напомним, актуальные Toyota Harrier и Venza представляют идентичные модели для разных рынков. Первый предназначен для стран с правосторонним расположением рулевой колонки, где автомобиль идет с 2-литровым бензиновым атмосферным агрегатом на 171 лошадиную силу или гибридной установкой на базе 2,5-литрового мотора (привод можно выбрать как передний, так и полный). 

Что касается кроссовера Venza, то его продают на «леворульных» рынках, таких как США и Канада. Там он предложен исключительно в гибридной версии и с полным приводом. 

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